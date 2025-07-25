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Міноборони вперше закупить панами, берети та маскувальні костюми для військових

14:41, 25 липня 2025
Міноборони вперше закупить панами, берети та маскувальні костюми для військових — стартувала нова хвиля тендерів через Prozorro.
Міноборони вперше закупить панами, берети та маскувальні костюми для військових
Ілюстративне зображення: SM Style
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Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» розпочала нову хвилю тендерів на придбання предметів речового майна для Збройних Сил. До переліку закупівель вперше включено такі елементи екіпірування, як панами, берети, демісезонні черевики, маскувальні костюми, а також інші вироби, що враховують потреби різних підрозділів.

Як повідомив директор програми речового майна агенції Микита Чічкан, це перший випадок, коли військові офіційно замовили головні убори типу «панама» та «берет», а також маскувальні костюми. Наразі потенційні постачальники проходять процедуру сертифікації продукції відповідно до чинних технічних вимог.

Частина закупівельних процедур уже стартувала, решта — буде оголошена найближчим часом. Всі тендери публікуються на електронному майданчику Prozorro.

Зокрема, вже оголошено закупівлю десяти видів беретів. Очікується також старт процедур щодо постачання панам, двох видів маскувальних костюмів, а також сорочок, демісезонних черевиків і літніх штанів.

Закупівлі проводяться на підставі запитів від Командування Сил логістики та покликані забезпечити військових речовим майном, адаптованим до умов служби, бойового застосування та завдань конкретних підрозділів.

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військові військовослужбовці Міноборони

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