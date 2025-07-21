В отношении сотрудников НАБУ проводится 70 обысков, а директор НАБУ Семен Кривонос находится в Великобритании — НАБУ

В НАБУ заявили, что СБУ и Офис Генпрокурора в настоящее время проводят 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ, в то время как директор НАБУ Семен Кривонос находился в Великобритании.

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На данный момент известно о по меньшей мере 70 обысках, проводимых сотрудниками СБУ и Офиса Генпрокурора в отношении сотрудников НАБУ. Обыски охватывают по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Также в НАБУ отметили, что «основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях».

«Однако некоторым сотрудникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором», — добавили в НАБУ.

По мнению Бюро, «эти факты не являются взаимосвязанными».

Параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается сотрудников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий.

Также в НАБУ сообщили, что продолжается плановая проверка Госспецсвязи, которая охватывает техническую инфраструктуру НАБУ.

«На момент начала указанных действий директор НАБУ Семен Кривонос находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину», — добавили в Бюро. НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля.

«В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для приостановки работы всей институции», — подчеркнули в Бюро.

Напомним, ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Как сообщается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. В то же время он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В настоящее время ему заочно сообщено о подозрении по следующим статьям УК: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Автор: Наталя Мамченко

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