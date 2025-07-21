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Депутату от запрещенной ОПЗЖ Федору Христенко объявили подозрение в государственной измене и влиянии на НАБУ

11:23, 21 июля 2025
По данным следствия, Федора Христенко завербовало ФСБ еще при Януковиче.
Депутату от запрещенной ОПЗЖ Федору Христенко объявили подозрение в государственной измене и влиянии на НАБУ
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Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности разоблачили депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным ОГП, он оказался резидентом ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Как сообщается, после начала войны Федор Христенко сбежал за границу и оттуда продолжал свою противоправную деятельность. Установлено, что народный депутат ФСБ завербовал в период правления Януковича, и он активно выполнял задачи российской спецслужбы во время «Революции Достоинства».

В рамках следствия установлены доказательства тесного взаимодействия подозреваемого Федора Христенко с Юрием Иванющенко — агентом спецслужб РФ, действовавшим на территории так называемой «ДНР», а также с умершим на момент расследования коллаборантом Арменом Саркисяном.

Также следствие выяснило, что у Христенко тесные связи с отдельными должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди таких лиц – Руслан Магамедрасулов, начальник одного из межрегиональных управлений НАБУ. Ему прокуратура уже объявила подозрение в содействии государству-агрессору.

Еще одним контактным должностным лицом был руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Установлено, что в 2022 году жена Скомарова выехала за пределы Украины на автомобиле, принадлежавшем семье находящейся в розыске Христенко.

Кроме того, следствие задокументировало, что подчиненные Скомарова следовали указаниям Христенко, в частности, способствовали бегству за границу олигарха Геннадия Боголюбова. Установлено, что во время выезда в страну его сопровождали два детектива НАБУ в поезде.

По оперативной информации, Игорь Коломойский также намеревался использовать связи с Александром Скомаровым для разрешения своих уголовных дел, если бы тот победил в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности.

Офис Генерального прокурора заочно сообщил народному депутату Христенко о подозрении в государственной измене, совершенном группой лиц по предварительному сговору во время военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 УКУ), а также в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 36).

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НАБУ

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