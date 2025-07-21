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Депутату від забороненої ОПЗЖ Федору Христенко оголосили підозру в державній зраді та впливі на НАБУ

11:23, 21 липня 2025
За даними слідства, Федора Христенка завербувало ФСБ ще за часів Януковича.
Депутату від забороненої ОПЗЖ Федору Христенко оголосили підозру в державній зраді та впливі на НАБУ
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Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки викрили депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. За даними ОГП, він виявився резидентом ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ. 

Як повідомляється, після початку війни Федір Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Встановлено, що народного депутата ФСБ завербувала в період правління Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час «Революції Гідності».

У межах слідства встановлено докази тісної взаємодії підозрюваного Федора Христенка з Юрієм Іванющенком — агентом спецслужб РФ, що діяв на території так званої «ДНР», а також із колаборантом Арменом Саркісяном, який на момент розслідування вже помер.

Також слідство з’ясувало, що Христенко мав тісні зв’язки з окремими посадовцями Національного антикорупційного бюро України. Серед таких осіб — Руслан Магамедрасулов, начальник одного з міжрегіональних управлінь НАБУ. Йому прокуратура вже оголосила підозру у сприянні державі-агресору.

Ще одним контактним посадовцем був керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Встановлено, що у 2022 році дружина Скомарова виїхала за межі України на автомобілі, який належав родині Христенка, що перебуває в розшуку.

Крім того, слідство задокументувало, що підлеглі Скомарова виконували вказівки Христенка, зокрема — сприяли втечі за кордон олігарха Геннадія Боголюбова. Встановлено, що під час виїзду країну його супроводжували двоє детективів НАБУ у потязі.

За оперативною інформацією,  Ігор Коломойський також мав намір використати зв’язки з Олександром Скомаровим для вирішення своїх кримінальних справ, якщо той переміг би в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки.

Офіс Генерального прокурора заочно повідомив народному депутату Христенку про підозру у державній зраді, вчиненій групою осіб за попередньою змовою під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 ККУ), а також у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, що одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

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НАБУ

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