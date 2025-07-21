Одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ

За даними СБУ, Магамедрасулов підозрюється у посередництві в продажі технічної коноплі до Дагестану та можливих контактах з російськими спецслужбами.

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Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ

Згідно з даними слідства, посадовець виступав посередником у торгівлі партіями технічної коноплі, яку вирощував його батько. Продукція постачалася до Росії, зокрема до Дагестану. Це здійснювалося з порушенням чинного законодавства України.

Також слідчі перевіряють ймовірні контакти фігуранта справи — Руслана Магамедрасулова з представниками російських спецслужб. Є підозра, що йому могло бути відомо про слідчі заходи, інформацію про які він, ймовірно, передавав представникам ФСБ.

Окрім цього, зібрано дані про тісні зв’язки Магамедрасулова з екснардепом від забороненої партії ОПЗЖ — Федором Христенком.

Христенко, за інформацією правоохоронців, має зв’язки зі спецслужбами РФ.

Розслідування також виявило, що батько посадовця, Сентябр Магамедрасулов, є громадянином РФ, але ця інформація була прихована під час проходження перевірки для допуску до держтаємниці.

Його мати — Ірина Магамедрасулова — хоча й мешкає в Києві, продовжує отримувати пенсію на території так званої "ДНР" і активно поширює проросійську риторику в соцмережах, включно з публікаціями в групах із символікою "Z". Зафіксовані її висловлювання, в яких вона підтримує російську агресію та виправдовує військові злочини РФ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

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