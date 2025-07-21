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Кабмін об’єднав три міністерства в одне: створено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

10:21, 21 липня 2025
Уряд об’єднав міністерства економіки, аграрної політики та довкілля в єдиний орган — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Кабмін об’єднав три міністерства в одне: створено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства
Джерело фото: Depositphotos
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Кабінет Міністрів України прийняв рішення про масштабну реорганізацію виконавчої влади у сфері економіки, аграрної політики та охорони довкілля. Відтепер Міністерство економіки України буде перейменоване на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У межах реформи уряд ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Їхні функції, повноваження, майно та обов’язки передано новоствореному об'єднаному міністерству.

З цією метою утворено ліквідаційні комісії для обох міністерств. Також затверджено нове Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, яке визначає напрями діяльності та повноваження відомства.

Окрім того, Уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності.

Нагадаємо, що Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».

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Кабінет Міністрів України

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