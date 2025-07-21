Наслідки обстрілу Києва – в місті перекрито дороги

Дороги частково перекриті у Дарницькому та Шевченківському районах міста.

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У зв’язку з російською ракетно-дроновою атакою в Києві тимчасово обмежено рух транспорту на кількох ділянках. За інформацією Київської міської державної адміністрації, перекрито:

відрізок від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою;

ділянку від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського;

відрізок від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лук’янівською.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок комбінованого удару загинула людина.

Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту, також була зачинена станція метро «Лук’янівська». Наразі станція метро «Лукʼянівська» частково відновила роботу після атаки.

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