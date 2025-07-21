Последствия обстрела Киева – в городе перекрыты дороги

В связи с российской ракетно-дроновой атакой в Киеве временно ограничено движение транспорта на нескольких участках. По информации Киевской городской государственной администрации, перекрыто:
Напомним, что в Киеве в результате обстрела погиб человек.
Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрывалась станция метро «Лукьяновская». Сейчас станция метро «Лукьяновская» частично возобновила работу после атаки.
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