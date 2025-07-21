Последствия обстрела Киева – в городе перекрыты дороги

Дороги частично перекрыты в Дарницком и Шевченковском районах города.

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В связи с российской ракетно-дроновой атакой в Киеве временно ограничено движение транспорта на нескольких участках. По информации Киевской городской государственной администрации, перекрыто:

отрезок от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Сентябрьской;

участок от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского;

отрезок от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской.

Напомним, что в Киеве в результате обстрела погиб человек.

Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрывалась станция метро «Лукьяновская». Сейчас станция метро «Лукьяновская» частично возобновила работу после атаки.

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