В Киеве после обстрела закрыта станция метро «Лукьяновская» и изменены маршруты транспорта

Киев пережил очередной массированный обстрел, в результате чего станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров. Из-за атаки частично повреждена наземная часть станции. Об этом сообщает КГГА.
В то же время подземные залы станции продолжают использоваться как укрытие.
Некоторые маршруты транспорта пришлось временно изменить.
В связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:
автобусы №14 - от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;
автобусы № 119 - от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;
автобусы № 112 - от ул. Ивана Микитенко в ст. м. «Контрактовая площадь»;
троллейбусы № 16 - от ул. Мечты к ул. Белорусской;
троллейбусы № 31 - ул. Милославская - ул. Белорусская;
троллейбусы №№ 19, 35 - ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее — по собственному маршруту;
троллейбусы №№ 18, 28 – к ст. м. «Почайна»;
троллейбусы № 6, 33 – через зал. ст. Куреневка до ст. м. «Дорогожичи»;
трамваи № 22 – к ст. м. "Бориспольская";
автобусы №№ 51, 63 - до ул. Привокзальной;
автобусы № 50тр - от ул. Милославской в ст. м. «Дарница».
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