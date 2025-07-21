В Киеве после обстрела закрыта станция метро «Лукьяновская» и изменены маршруты транспорта

В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции метро.

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Киев пережил очередной массированный обстрел, в результате чего станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров. Из-за атаки частично повреждена наземная часть станции. Об этом сообщает КГГА.

В то же время подземные залы станции продолжают использоваться как укрытие.

Некоторые маршруты транспорта пришлось временно изменить.

В связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:

автобусы №14 - от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;

автобусы № 119 - от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;

автобусы № 112 - от ул. Ивана Микитенко в ст. м. «Контрактовая площадь»;

троллейбусы № 16 - от ул. Мечты к ул. Белорусской;

троллейбусы № 31 - ул. Милославская - ул. Белорусская;

троллейбусы №№ 19, 35 - ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее — по собственному маршруту;

троллейбусы №№ 18, 28 – к ст. м. «Почайна»;

троллейбусы № 6, 33 – через зал. ст. Куреневка до ст. м. «Дорогожичи»;

трамваи № 22 – к ст. м. "Бориспольская";

автобусы №№ 51, 63 - до ул. Привокзальной;

автобусы № 50тр - от ул. Милославской в ст. м. «Дарница».

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