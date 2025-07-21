У Києві після обстрілу зачинено станцію метро «Лук’янівська» та змінено маршрути транспорту

Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції метро.

Фото: КМДА

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Київ пережив черговий масований обстріл, внаслідок чого станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів. Через атаку частково пошкоджено наземну частину станції. Про це повідомляє КМДА.

Водночас підземні зали станції й далі використовують як укриття.

Також деякі маршрути транспорту довелось тимчасово змінити.

У звʼязку з нічним обстрілом столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений:

автобуси № 14 — від просп. Відрадного до Лук’янівської площі;

автобуси № 119 — від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси № 119 — від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу; автобуси № 112 — від вул. Івана Микитенка до ст. м. «Контрактова площа»;

тролейбуси № 16 — від вул. Мрії до вул. Білоруської;

тролейбуси № 31 — вул. Милославська — вул. Білоруська;

тролейбуси №№ 19, 35 — вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі — за власним маршрутом;

тролейбуси №№ 18, 28 — до ст. м. «Почайна»;

тролейбуси № 6, 33 — через зал. ст. «Куренівка» до ст. м. «Дорогожичі»;

трамваї № 22 — до ст. м. «Бориспільська»;

автобуси №№ 51, 63 — до вул. Привокзальної;

автобуси № 50тр — від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця».

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