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Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу

21:10, 20 липня 2025
Юлія Свириденко зазначила, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій.
Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу
Фото: president.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд разом із силовими структурами готуються запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу.

«Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», - сказала вона.

Свириденко зазначила, що також уже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

«Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня», – заявила вона.

Свириденко додала, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

«Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ», – зазначила прем'єр.

Вона також повідомила, що наступного тижня планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

«Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль», – написала вона.

Крім того, Свириденко анонсувала запуск експериментального проекту «Проєктуй і будуй», який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

«Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – «під ключ». Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексій Кулеба та його команди, а також Агентства відновлення», – розповіла вона.

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Кабінет Міністрів України

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