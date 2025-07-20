Зламані ребра та проколота легеня — в Одесі чоловік потрапив до лікарні після затримання співробітниками ТЦК

В Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку.

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В Одесі чоловік з Харкова опинився у реанімації після інциденту з працівниками ТЦК.

Колишня дружина потерпілого Валентина, Тетяна, розповіла, що в чоловіка зламані ребра та проколота легеня, пише «Суспільне».

«Другий день Валік був в Одесі. На цю мить зроблено все, що можна. Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалося три ребра. Одне ребро прокололо легеню. Лікарі змогли врятувати його життя», — заявила жінка.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що розпочали службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

Також там запевнили, що готові сприяти правоохоронним органам у проведенні розслідування, та закликали не поширювати неперевірену інформацію, аби не вплинути на хід слідства.

«Наголошуємо, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов’язком військового обліку, підривають довіру між суспільством і ЗСУ. Закликаємо громадян розв'язувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, лише у правовому полі та не вступати в конфлікти на вулицях», — заявили в ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі під час «поставки мобілізаційних ресурсів».

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