Сломанные ребра и проколотое легкое — в Одессе мужчина попал в больницу после задержания сотрудниками ТЦК

В Одесском областном ТЦК заявили о начале служебной проверки.

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В Одессе мужчина из Харькова оказался в реанимации после инцидента с сотрудниками ТЦК.

Бывшая жена пострадавшего Валентина, Татьяна, рассказала, что у мужчины сломаны ребра и проколото легкое, передает «Суспільне».

«Второй день Валик был в Одессе. На данный момент сделано все, что возможно. Там было два буса. От одного он убежал. Второй сбил его так, что сломались три ребра. Одно ребро прокололо легкое. Врачи смогли спасти ему жизнь», — заявила женщина.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что начали служебную проверку, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

Также там заверили, что готовы содействовать правоохранительным органам в проведении расследования и призвали не распространять непроверенную информацию, чтобы не повлиять на ход следствия.

«Подчеркиваем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанностью воинского учета, подрывают доверие между обществом и ВСУ. Призываем граждан решать все вопросы, связанные с воинским учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах», — заявили в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что мобилизованный, от которого отказались воинские части, представитель ТЦК забил насмерть прямо в автобусе во время «поставки мобилизационных ресурсов».

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