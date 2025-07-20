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Киевлян предупредили о повторной грозе до конца суток

20:27, 20 июля 2025
В Киеве и области до конца суток 20 июля ожидается гроза
Киевлян предупредили о повторной грозе до конца суток
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Жителей Киева и области предупредили о повторной грозе 20 июля, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«В Киеве и области до конца суток 20 июля ожидается гроза: объявлен I уровень опасности (желтый)», — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что непогода может осложнить работу энергетических предприятий, в связи с чем призвали граждан к осторожности.

«Не находитесь вблизи линий электропередач и старых деревьев, а также по возможности оставайтесь в помещениях», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Киеве 20 июля прошел мощный ливень, из-за которого некоторые улицы города превратились в реки.

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