Практика судов
  1. В Украине

Киев накрыл мощный ливень — на площади Галицкой затруднено движение транспорта, видео

17:08, 20 июля 2025
Движение транспорта затруднено на площади Галицкой в направлении проспекта Берестейского.
Киев накрыл мощный ливень — на площади Галицкой затруднено движение транспорта, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 20 июля прошел мощный ливень, из-за которого некоторые улицы города превратились в реки.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о затруднении движения транспорта на площади Галицкой в направлении проспекта Берестейского.

«В Киеве из-за обильных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута!», — написал он и опубликовал видео.

Позже он сообщил, что движение транспорта было возобновлено, а подрядные организации устранили последствия непогоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде предлагают расширить основания для признания незаконными сделок с имуществом, совершенных на основании актов местного самоуправления

Суд сможет признать незаконными сделки, совершенные на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений – Комитет рекомендовал законопроект об «обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Предоставление преимуществ недопустимо – Минобороны не поддержало законопроект о разрешении временно бронировать мужчин, не состоящих на учете в ТЦК

Минобороны предоставило критические замечания на законопроект, по которому военнообязанным, нарушившим законодательство о мобилизации – в частности, находящимся в «розыске» ТЦК, разрешат оформлять бронирование на критически важных предприятиях.

Оборонные предприятия из списка Минобороны Defence City получат освобождение от ряда налогов до 2036 года – Рада одобрила законопроект

Принятый за основу пакет законопроектов предусматривает, что юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Defence City и получает освобождение от ряда налогов и защиту от разглашения данных.

Украинский институт национальной памяти наделят статусом центрального органа исполнительной власти и увеличат финансирование – депутаты одобрили законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о наделении Украинского института национальной памяти статусом центрального органа исполнительной власти, что потребует увеличения расходов из государственного бюджета.

Кабмин урегулировал порядок осуществления расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Расходы на выплату пересчитанных пенсий по решениям суда, вступившим в законную силу после вступления в силу этого постановления, будут произведены только после ввода в эксплуатацию доработанной Пенсионным фондом информационной системы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду