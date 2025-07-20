Киев накрыл мощный ливень — на площади Галицкой затруднено движение транспорта, видео

Движение транспорта затруднено на площади Галицкой в направлении проспекта Берестейского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 20 июля прошел мощный ливень, из-за которого некоторые улицы города превратились в реки.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о затруднении движения транспорта на площади Галицкой в направлении проспекта Берестейского.

«В Киеве из-за обильных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута!», — написал он и опубликовал видео.

Позже он сообщил, что движение транспорта было возобновлено, а подрядные организации устранили последствия непогоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.