Київ накрила потужна злива — на площі Галицькій ускладнено руху транспорту, відео

Руху транспорту ускладнено на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.

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У Києві 20 липня пройшла потужна, через яку деякі вулиці міста перетворились на річки.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.

«У Києві через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - написав він та опублікував відео.

Згодом він повідомив, що рух транспорту був відновлений, а підрядні організації усунули наслідки негоди.

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