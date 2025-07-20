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Київ накрила потужна злива — на площі Галицькій ускладнено руху транспорту, відео

17:08, 20 липня 2025
Руху транспорту ускладнено на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.
Київ накрила потужна злива — на площі Галицькій ускладнено руху транспорту, відео
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У Києві 20 липня пройшла потужна, через яку деякі вулиці міста перетворились на річки.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.

«У Києві через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - написав він та опублікував відео.

Згодом він повідомив, що рух транспорту був відновлений, а підрядні організації усунули наслідки негоди. 

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Київ

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