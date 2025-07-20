Зеленський запровадив санкції проти Юлії Латиніної та Геннадія Балашова

Також у списку екс-депутат Наталія Королевська, блогери Андрій Серебрянський та Тетяна Аксьоненко.

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Президент України Володимир Зеленський 20 липня запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

До санкційного списку потрапили:

- російська блогерка Юлія Латиніна,

- український блогер Андрій Серебрянський («Андрій Луганський»),

- бізнесмен Геннадій Балашов,

- екснардепка Наталія Королевська,

- «воєнкор» Тетяна Аксьоненко.

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