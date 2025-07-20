Зеленський запровадив санкції проти Юлії Латиніної та Геннадія Балашова

Президент України Володимир Зеленський 20 липня запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.
До санкційного списку потрапили:
- російська блогерка Юлія Латиніна,
- український блогер Андрій Серебрянський («Андрій Луганський»),
- бізнесмен Геннадій Балашов,
- екснардепка Наталія Королевська,
- «воєнкор» Тетяна Аксьоненко.
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