Зеленский ввел санкции против Юлии Латниной и Геннадия Балашова

Также в список включены экс-депутат Наталия Королевская, блогеры Андрей Серебрянский и Татьяна Аксененко.

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля ввел санкции против антиукраинской пропаганды. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

В санкционный список попали:

- российская блогерка Юлия Латнина,

- украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),

- бизнесмен Геннадий Балашов,

- экс-нардеп Наталия Королевская,

- «военкор» Татьяна Аксененко.

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