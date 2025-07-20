Зеленский ввел санкции против Юлии Латниной и Геннадия Балашова

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля ввел санкции против антиукраинской пропаганды. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.
В санкционный список попали:
- российская блогерка Юлия Латнина,
- украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),
- бизнесмен Геннадий Балашов,
- экс-нардеп Наталия Королевская,
- «военкор» Татьяна Аксененко.
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