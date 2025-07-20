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В Одессе врач попал в больницу после конфликта с сотрудниками ТЦК — видео

16:45, 20 июля 2025
В Одессе проводится служебная проверка по поводу инцидента с участием представителей ТЦК.
В Одессе врач попал в больницу после конфликта с сотрудниками ТЦК — видео
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В Одессе врач из Харькова оказался в реанимации после инцидента с сотрудниками ТЦК. В сети также было опубликовано видео происшествия, передает «Думская».

«Силовое задержание сотрудниками ТЦК произошло вчера на улице Костанди.

Мужчина оказывал сопротивление, его затолкали в микроавтобус и прижали дверью голову, следует из опубликованного в соцсетях видео», — сообщили в издании.

В Одесском областном ТЦК сообщили, что по данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

«Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП остается неизменной: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства», — заявили в центре.

Также там добавили, что готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования, ведь только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

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Одесса ТЦК мобилизация

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