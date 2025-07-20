В Одесі лікар потрапив до лікарні після конфлікту з працівниками ТЦК — відео

В Одесі проводять службову перевірку щодо інциденту за участю представників ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі лікар з Харкова опинився у реанімації після інциденту з працівниками ТЦК. У мережі також оприлюднили відео інциденту, передає «Думська».

«Силове затримання співробітниками ТЦК відбулося вчора на вулиці Костанді.

Чоловік чинив опір, його заштовхали до мікроавтобуса та затиснули дверима голову, випливає з опублікованого відео в соцмережах», - заявили у виданні.

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка нададуть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

«Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства», - заявили в центрі.

Також там додали, що готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування, адже лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.