Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі під час «поставки мобілізаційних ресурсів» — що вирішив суд

08:10, 18 липня 2025
Військовослужбовець ТЦК витягнув тіло мобілізованого з автобусу, кинув його на плацу столичного збірного пункту на ДВРЗ та пішов по справах.
Мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі під час «поставки мобілізаційних ресурсів» — що вирішив суд
Столичний збірний пункт на Зрошувальній 17А, джерело фото: zmina.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, який підозрюється у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по «поставці мобілізаційних ресурсів» (саме так вказано у рішеннях судів).

Як зазначено у матеріалах кримінального провадження, 7 травня 2025 року мешканець Києва Н. був затриманий на вулиці співробітниками поліції і ТЦК та СП у зв’язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням у розшуку.

В той же день громадянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього чоловік опинився на Збірному пункті Київського міського ТЦК та СП, який знаходиться у Дарницькому районі столиці на вулиці Зрошувальна, 17А.  

Вже 8 травня громадянина було направлено до одного з навчальних центрів, однак у навчальному центрі не захотіли «оформлювати» мобілізованого – як з’ясувалося, чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Відтак громадянина повернули на столичний збірний пункт.

Однак 9 травня чоловіка включили до складу вже іншої партії мобілізованих та у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області.

Однак і в цьому навчальному центрі чоловіка відмовилися «оформлювати» – з тих саме причин, як і у попередньому випадку.

Таким чином мобілізованого довелося повертати до Києва. При цьому осіб, від яких відмовився навчальний центр, було достатньо багато.

Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині.

Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази.

Як наслідок, після відмови виконати наказ майора – заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.

На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.  

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.

Відповідно до висновку судово-медичного експерта, Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.

Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі.

4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ військові судова практика Печерський райсуд Києва ТЦК мобілізація військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До роботи Комісії з питань вищого корпусу держслужби пропонується залучати експертів і представників громадськості

Ініціатори законопроекту пропонують «закріпити політичну неупередженість, політичну нейтральність та підвищити професіоналізм Комісії з питань вищого корпусу державної служби».

Мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі під час «поставки мобілізаційних ресурсів» — що вирішив суд

Військовослужбовець ТЦК витягнув тіло мобілізованого з автобусу, кинув його на плацу столичного збірного пункту на ДВРЗ та пішов по справах.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — законопроект

Разом з тим, передбачені повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями, призначеними без конкурсу.

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження сектору безпеки на 18 липня

Президент Зеленський заявив, що 18 липня відбудеться переформатування сектору безпеки, а 21 липня – дипломатичної служби.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва