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У Києві затримали чиновницю КМДА та директора КП «Бессарабський ринок» при одержанні хабаря у $25 тисяч

19:38, 17 липня 2025
На хабарі затримали посадовицю Управління туризму та директора столичного ринку.
У Києві затримали чиновницю КМДА та директора КП «Бессарабський ринок» при одержанні хабаря у $25 тисяч
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Правоохоронці у Києві затримали посадовицю КМДА та директора КП "Бессарабський ринок" при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році підприємець орендував приміщення на території ринку для облаштування закладу громадського харчування. Згодом з’ясувалося, що центральний вхід до об’єкта розташований в арці будівлі, яка перебуває в оренді іншого суб’єкта — Управління туризму КМДА. Установа використовувала цю арку для розміщення рекламних матеріалів, що унеможливлювало доступ до закладу.

Щоб "вирішити" це питання, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю заплатити за безперешкодний прохід до його орендованого приміщення. Для реалізації схеми вона залучила директора ринку, який мав виступити посередником і використати своє службове становище.

Обох учасників затримано під час передачі грошей. Наразі їм готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Слідчі дії тривають.

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прокуратура хабар Київ

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