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В Киеве задержали чиновницу КГГА и директора КП «Бессарабский рынок» при получении взятки в $25 тысяч

19:38, 17 июля 2025
На взятке задержали чиновницу Управления туризма и директора столичного рынка.
В Киеве задержали чиновницу КГГА и директора КП «Бессарабский рынок» при получении взятки в $25 тысяч
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Правоохранители в Киеве задержали чиновницу КГГА и директора КП "Бессарабский рынок" при получении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2023 году предприниматель арендовал помещение на территории рынка для обустройства общепита. Впоследствии выяснилось, что центральный вход в объект находится в арке здания, которое находится в аренде другого субъекта — Управление туризма КГГА.

Учреждение использовало эту арку для размещения рекламных материалов, что исключало возможность доступа к заведению.

Чтобы "решить" этот вопрос, чиновница Управления туризма предложила предпринимателю заплатить за беспрепятственный проход в его арендованное помещение. Для реализации схемы она привлекла директора рынка, который должен выступить посредником и использовать свое служебное положение.

Оба участника задержаны во время передачи денег. В настоящее время им готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством). Следственные действия продолжаются.

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прокуратура взятка Киев

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