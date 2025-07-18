Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — законопроект

Вместе с тем, предусмотрены полномочия субъекта назначения принимать решения о продлении прохождения службы государственными служащими, назначенными без конкурса.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин поддержал законопроект 13478 о возобновлении конкурсов на должности государственной службы. Законопроект был подготовлен Нацагентством по вопросам госслужбы (НАГС) в соответствии с Ukraine Facility Plan, за выполнение которого Украина получает средства от ЕС.

Поскольку при отставке правительства законопроекты, не принятые в первом чтении, отзываются, то «дубль» этого правительственного законопроекта 13478-1 зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин. Законопроект, как и правительственный, предусматривает:

Возобновление конкурсов на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;

на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса; Полномочия субъекта назначения принимать решения о продлении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для экономии времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотичных лиц на государственной службе);

государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для экономии времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотичных лиц на государственной службе); Возможность назначения без конкурсного отбора , обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия;

, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия; Внедрение кадрового и кандидатского резерва, адаптации государственного служащего;

Внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих путем применения возможности перевода на более высокие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;

государственных служащих путем применения возможности перевода на более высокие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания; Внедрение приоритета ветеранов и ветеранок при поступлении на должности государственной службы, при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;

при поступлении на должности государственной службы, при условии равной профессиональной компетентности кандидатов; Закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы;

Внедрение проведения специальной проверки кандидатов на должности государственной службы категории «А» перед собеседованием с субъектом назначения (относительно кандидатур, определенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы);

на должности государственной службы категории «А» перед собеседованием с субъектом назначения (относительно кандидатур, определенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы); Отмена увольнения с должности государственной службы за одну негативную оценку;

с должности государственной службы за одну негативную оценку; Уточнение критериев увольнения государственного служащего, назначенного на государственную службу на условиях контракта (статья 31-1 Закона);

Исключение излишних и ничтожных (невозможных для реализации) положений относительно контрактов о прохождении государственной службы;

Уточнение терминологии Закона, а также включение в Закон базовых положений применения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах;

Внедрение реализации гарантий по возвращению на работу для государственных служащих, избранных на выборные должности;

Другие изменения, направленные на однозначное понимание и внедрение положений Закона, а также на улучшение качества процедур поступления, прохождения и прекращения государственной службы.

Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года . Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев; на должности государственной службы категории “А” — с 1 июня 2026 года . Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;

. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев; на должности государственной службы категории “Б” — с 1 июля 2026 года . Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев; на должности государственной службы категории “В” — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу этого Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:

для должностей государственной службы категорий “А” и “Б” — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;

со дня возобновления конкурсов на такие должности; для должностей государственной службы категории “В” и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.

В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в период со дня прекращения или отмены военного положения до:

1 июня 2026 года — на должности государственной службы категории “А”, должности в органах местного самоуправления;

— на должности государственной службы категории “А”, должности в органах местного самоуправления; 1 июля 2026 года — на должности государственной службы категории “Б”;

— на должности государственной службы категории “Б”; 1 сентября 2026 года — на должности государственной службы категории “В”.

Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продлении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, по его согласию без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.

Автор: Наталя Мамченко

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