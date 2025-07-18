Незаконно добывали песок: в Житомирской области директор предприятия получил подозрение за миллиардный ущерб окружающей среде

Правоохранители обнаружили незаконную добычу песка в Житомирской области на 2,5 миллиарда гривен.

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В Житомирской области директор добывающего предприятия получил подозрение за ущерб окружающей среде более чем на 2,5 миллиарда гривен из-за незаконной добычи песка, сообщает областная прокуратура.

Следствие выяснило, что одна из частных компаний получила от Государственной службы геологии и недр Украины специальное разрешение на пользование недрами на территории Карпиловского месторождения Житомирской области.

Цель – добыча песков (пригодных для дорожного строительства, штукатурных и строительных растворов для отделочного слоя) в пределах конкретных географических координат. Между этой компанией (в лице директора) и Госгеокадастром было заключено Соглашение об условиях пользования предоставленными недрами, в котором четко определены границы участка недр для освоения.

При этом, в течение февраля 2020-мая 2024 года, несмотря на пункты Соглашения и в нарушение требований действующего законодательства, частное предприятие незаконно добыло 113,5 тысячи кубических метров песка из участков месторождения за пределами разрешенных.

Размер причиненного ущерба окружающей среде составляет 2,513 млрд гривен.

По месту нахождения месторождения, в офисных помещениях, по месту жительства директора, владельцев и учетчиков хозяйственного общества проведены обыски.

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