Налогообложение доходов за границей: что следует знать украинцам

Налоговая служба в Полтавской области ответила на важные вопросы по налогообложению доходов украинцев за границей.
Какие налоги необходимо уплатить?
Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по ставкам:
18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как избежать двойного налогообложения?
Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно уплачивать налог на доходы не потребуется. Однако важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Что нужно сделать?
Получить справку из налоговой службы иностранного государства об уплаченных налогах.
Легализовать её в той стране, в которой были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в чьи полномочия входит легализация таких документов).
Сумма уплаченного за пределами Украины налога засчитывается в размере, не превышающем сумму налога, которую следовало бы уплатить в Украине.
То есть:
если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;
если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу – 20 тыс. грн.
Что делать, если нет документов об уплате налогов?
Вам следует подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
Декларирование благотворительной помощи
Если вы в связи с российской агрессией получили временную защиту за границей, то:
не нужно подавать декларацию и уплачивать налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;
нужно подавать декларацию, если вы имели другие доходы (например, зарплату или доход от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.
Как подать декларацию, находясь за границей?
по почте – отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи;
по электронной почте – через систему электронного документооборота Украины.
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