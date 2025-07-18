Налогообложение доходов за границей: что следует знать украинцам

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине.

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Налоговая служба в Полтавской области ответила на важные вопросы по налогообложению доходов украинцев за границей.

Какие налоги необходимо уплатить?

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по ставкам:

18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно уплачивать налог на доходы не потребуется. Однако важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой службы иностранного государства об уплаченных налогах.

Легализовать её в той стране, в которой были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в чьи полномочия входит легализация таких документов).

Сумма уплаченного за пределами Украины налога засчитывается в размере, не превышающем сумму налога, которую следовало бы уплатить в Украине.

То есть:

если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;

если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если нет документов об уплате налогов?

Вам следует подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если вы в связи с российской агрессией получили временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и уплачивать налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;

нужно подавать декларацию, если вы имели другие доходы (например, зарплату или доход от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

по почте – отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи;

по электронной почте – через систему электронного документооборота Украины.

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