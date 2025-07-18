Практика судов
  1. В Украине

В парке «Наталка» в Киеве открыли площадку для выгула и дрессировки собак – фото

07:00, 18 июля 2025
Следующий на очереди — парк «Орленок» в Соломенском районе.
В парке «Наталка» в Киеве открыли площадку для выгула и дрессировки собак – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Оболонском районе Киева появился новый простор для владельцев собак — на территории парка «Наталка» открыли современную площадку для выгула и дрессировки животных общей площадью 1 250 кв. м. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

Площадка обустроена силами коммунальных предприятий – КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» совместно с КП УЗН Оболонского района.

На локации установлены тренировочные снаряды, специализированные урны и другое оборудование для безопасного и комфортного пребывания как людей, так и их питомцев.

КГГА также сообщила о планах открыть еще одну подобную площадку — на этот раз в парке «Орленок» в Соломенском районе. Ее открытие запланировано до конца года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку сектора безопасности на 18 июля

Президент Зеленский заявил, что 18 июля состоится переформатирование сектора безопасности, а 21 июля – дипломатической службы.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Министерство юстиции возглавил Герман Галущенко – биография

Герман Галущенко ранее уже работал в Минюсте, имеет опыт международно-правовой работы и является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования

В частности, задачей Электронной базы по вопросам образования является мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений.

Верховная Рада назначила состав нового правительства

Новый состав Кабмина назначен – за 253 депутата

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва