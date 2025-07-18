В парке «Наталка» в Киеве открыли площадку для выгула и дрессировки собак – фото

Следующий на очереди — парк «Орленок» в Соломенском районе.

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В Оболонском районе Киева появился новый простор для владельцев собак — на территории парка «Наталка» открыли современную площадку для выгула и дрессировки животных общей площадью 1 250 кв. м. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

Площадка обустроена силами коммунальных предприятий – КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» совместно с КП УЗН Оболонского района.

На локации установлены тренировочные снаряды, специализированные урны и другое оборудование для безопасного и комфортного пребывания как людей, так и их питомцев.

КГГА также сообщила о планах открыть еще одну подобную площадку — на этот раз в парке «Орленок» в Соломенском районе. Ее открытие запланировано до конца года.

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