Может ли работница претендовать на больничные выплаты со всех мест работы, если оформлена официально на 3-х предприятиях — разъяснение

Пенсионный фонд объясняет, разрешает ли закон получить больничные от всех 3-х работодателей, если работница оформлена по трудовым договорам.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, может ли работница рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности во всех трех организациях, где она работает официально.

Отмечается, что предоставление застрахованным лицам (в том числе осуществляющим предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работающих на условиях трудового договора) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству предусмотрено Законом Украины от 18 декабря 2012 г. законодательных актов Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования», которым внесены изменения в абзац второй части первой статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Указанная норма применяется к наступившим с 4 апреля 2025 года страховым случаям. В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты.

Если человек утратил трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает потерпевшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства.

Размер выплаты – 100 процентов средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника. С шестого дня временная нетрудоспособность финансирования больничных осуществляется Пенсионным фондом.

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