В Киеве патрульные вынесли более 14 тысяч постановлений за нарушение ПДД с начала июля

Патрульная полиция Киева сообщила об усиленной работе по обеспечению безопасности на дорогах и улицах столицы. Ежедневно инспекторы выявляют и останавливают нарушителей правил дорожного движения, проводят разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, напоминают им правила и составляют административные материалы.
Таким образом, с начала июля патрульные составили 14 500 постановлений за нарушение ПДД.
В полиции напоминают, что согласно Правилам дорожного движения Украины:
В ведомстве подчёркивают: безопасность на дороге зависит от каждого.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.