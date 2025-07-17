В Киеве патрульные вынесли более 14 тысяч постановлений за нарушение ПДД с начала июля

В Киеве — более 14 тысяч постановлений за нарушение ПДД только с начала июля.

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Патрульная полиция Киева сообщила об усиленной работе по обеспечению безопасности на дорогах и улицах столицы. Ежедневно инспекторы выявляют и останавливают нарушителей правил дорожного движения, проводят разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, напоминают им правила и составляют административные материалы.

Таким образом, с начала июля патрульные составили 14 500 постановлений за нарушение ПДД.

В полиции напоминают, что согласно Правилам дорожного движения Украины:

Все участники движения обязаны знать и неукоснительно соблюдать ПДД, а также проявлять взаимное уважение.

• Каждый имеет право рассчитывать на то, что другие участники тоже соблюдают правила.

• Никакие действия или бездействие не должны создавать опасность или препятствия, а также угрожать жизни и здоровью людей.

• Водители обязаны быть внимательными к велосипедистам, пешеходам и лицам в инвалидных колясках.

• Особую осторожность следует проявлять по отношению к детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

• За нарушение ПДД предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.

В ведомстве подчёркивают: безопасность на дороге зависит от каждого.

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