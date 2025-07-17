Синоптики предупреждают о мощных дождях: 18 июля в Украине объявлены штормовые предупреждения

В пятницу, 18 июля, большинство регионов Украины накроют сильные дожди, грозы и шквалы. В ряде областей объявлены штормовые предупреждения желтого и оранжевого уровней опасности, сообщают в ГСЧС Украины.
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в:
Значительные дожди также прогнозируются в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской области.
Грозы, местами с градом и шквалами до 15–20 м/с, ожидаются по всей территории страны, за исключением западных областей. Желтый уровень опасности действует в регионах, где возможны грозовые явления:
Из-за интенсивных осадков 18 июля в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможно формирование селевых потоков и оползней. Уровень опасности — оранжевый.
В ГСЧС призывают граждан быть осторожными.
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