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Минобороны внедряет новую систему учета медпомощи раненым военнослужащим

23:17, 17 июля 2025
Внедрены «Первичная медицинская карта» и «Карта пострадавшего».
Минобороны внедряет новую систему учета медпомощи раненым военнослужащим
Источник фото: AP
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Министерство обороны Украины совершенствует систему оказания медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе. Один из ключевых шагов — внедрение новых форм первичной учетной документации: «Первичной медицинской карты» и «Карты пострадавшего».

Как сообщил майор медицинской службы Дмитрий Самофалов, исполняющий обязанности директора Департамента охраны здоровья Минобороны, новые документы будут фиксировать весь процесс оказания медицинской помощи — от момента ранения до госпитализации. Это позволит создать единую систему медицинского сопровождения и учета пострадавших.

Что такое «Первичная медицинская карта»

Это документ, подтверждающий факт оказания помощи на догоспитальном этапе. Его заполняют при травме, болезни или поражении, которые привели к невозможности выполнять служебные обязанности либо временно вывели военнослужащего из строя. Карта сопровождает военнослужащего на всех этапах лечения, а ее данные используются при служебных расследованиях, прохождении ВВК и оформлении выплат, в частности дополнительных 100 000 грн или компенсации в случае инвалидности.

Карту ведут медики в воинских частях. Она не заполняется в случаях амбулаторного или стационарного лечения.
В настоящее время ведется подготовка к ее заполнению через Медицинскую информационную систему ВСУ, а также обучение персонала.

Что такое «Карта пострадавшего»

Это тактическая медицинская форма, которая заполняется на месте происшествия при оказании первой помощи. Карта входит в индивидуальную аптечку военнослужащего. Ее ведет тот, кто оказывает помощь, после чего передает раненого вместе с картой для дальнейшей эвакуации.

Карта содержит ключевые данные о состоянии раненого, оказанной помощи и другую важную информацию. На данный момент заполняется в бумажной форме, является обязательной к ведению.

Единый реестр и цифровизация

Благодаря обеим картам формируется централизованный реестр пострадавших, который позволит:

• принимать решения на основе полной медицинской информации;
• улучшить качество оказания помощи;
• эффективнее планировать ресурсы.

Правовое регулирование

Внедрение документов регулируется приказом Минобороны № 879 от 31 декабря 2024 года. Он утверждает формы №001/о и №002/о («Первичная медицинская карта» и «Карта пострадавшего») и инструкции по их заполнению.

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