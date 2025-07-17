Міноборони впроваджує нову систему обліку меддопомоги пораненим військовим

Впроваджено «Первинну медичну картку» та «Картку постраждалого».

Джерело фото: AP

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Міністерство оборони України вдосконалює систему надання медичної допомоги військовим на догоспітальному етапі. Один з ключових кроків — впровадження нових форм первинної облікової документації: «Первинної медичної картки» та «Картки постраждалого».

Як повідомив майор медслужби Дмитро Самофалов, т.в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Міноборони, нові документи фіксуватимуть увесь процес надання медичної допомоги — від моменту поранення до госпіталізації. Це дозволить створити єдину систему медичного супроводу та обліку постраждалих.

Що таке «Первинна медична картка»

Це документ, що підтверджує факт надання допомоги на догоспітальному етапі. Його заповнюють при травмі, хворобі або ураженні, які призвели до неможливості виконувати функціональні обов’язки або тимчасового вибуття військового зі строю. Картка супроводжує військового на всіх етапах лікування, а її дані використовуються під час службових розслідувань, проходження ВЛК та оформлення виплат, зокрема додаткових 100 000 грн чи компенсації у разі інвалідності.

Картку ведуть медики у військових частинах. Вона не заповнюється у випадках амбулаторного чи стаціонарного лікування.

Наразі триває підготовка до її ведення через Медичну інформаційну систему ЗСУ, а також навчання персоналу.

Що таке «Картка постраждалого»

Це тактична медична форма, яка заповнюється на місці події під час надання першої допомоги. Картка входить до індивідуальної аптечки військового. Її веде особа, що надає допомогу, після чого передає пораненого разом із карткою для подальшої евакуації.

Картка містить ключові дані про стан пораненого, надану допомогу та іншу важливу інформацію. Наразі заповнюється в паперовому вигляді, вона є обов’язковою до ведення.

Єдиний реєстр та цифровізація

Завдяки обом карткам формується централізований реєстр постраждалих, який дозволить:

ухвалювати рішення на основі повної медичної інформації;

покращити якість надання допомоги;

ефективніше планувати ресурси.

Правове регулювання

Запровадження документів регулюється наказом Міноборони № 879 від 31 грудня 2024 року. Він затверджує форми №001/о та №002/о («Первинна медична картка» і «Картка постраждалого») та інструкції щодо їх заповнення.

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