Зеленський заявив, що обговорює з Трампом «мегаугоду», яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів

Зеленський розповів, що його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговоюють "мегаугоду", яка передбачає закупівлю Сполученими Штатами українських безпілотників в обмін на постачання американської зброї. Про це Зеленський сказав в інтервʼю The New York Post.

Він зазначив, що під час їхньої останньої розмови з Трампом ішлося про взаємну підтримку між країнами в сфері авіаційної техніки.

При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

"Американський народ потребує цієї технології (дронів. – Ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", – сказав Президент України.

Зеленський заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

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