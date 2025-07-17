Практика судов
  1. В Украине

Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом «мегасоглашение», предусматривающее покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов

17:50, 17 июля 2025
Зеленский рассказал, что его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.
Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом «мегасоглашение», предусматривающее покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают "мегасоглашение", предусматривающее закупку Соединенными Штатами украинских беспилотников в обмен на поставки американского оружия. Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Post.

Он отметил, что во время их последнего разговора с Трампом говорилось о взаимной поддержке между странами в сфере авиационной техники.

При этом Киев получит возможность купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не ясны.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов. – Ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасоглашение, выигрыш для обеих сторон, как говорится", – сказал Президент Украины.

Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", вспомнив Данию, Норвегию и Германию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку сектора безопасности на 18 июля

Президент Зеленский заявил, что 18 июля состоится переформатирование сектора безопасности, а 21 июля – дипломатической службы.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Министерство юстиции возглавил Герман Галущенко – биография

Герман Галущенко ранее уже работал в Минюсте, имеет опыт международно-правовой работы и является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования

В частности, задачей Электронной базы по вопросам образования является мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений.

Верховная Рада назначила состав нового правительства

Новый состав Кабмина назначен – за 253 депутата

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС