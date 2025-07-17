Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом «мегасоглашение», предусматривающее покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов

Зеленский рассказал, что его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают "мегасоглашение", предусматривающее закупку Соединенными Штатами украинских беспилотников в обмен на поставки американского оружия. Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Post.

Он отметил, что во время их последнего разговора с Трампом говорилось о взаимной поддержке между странами в сфере авиационной техники.

При этом Киев получит возможность купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не ясны.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов. – Ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасоглашение, выигрыш для обеих сторон, как говорится", – сказал Президент Украины.

Зеленский заявил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", вспомнив Данию, Норвегию и Германию.

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