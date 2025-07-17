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КАС ВС высказался о праве на получение единовременного денежного пособия в связи с гибелью военнослужащего

17:32, 17 июля 2025
Истица обратилась в суд, поскольку смерть ее мужа в результате подрыва на мини не была признана воинской частью как связанная с защитой Родины.
КАС ВС высказался о праве на получение единовременного денежного пособия в связи с гибелью военнослужащего
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию КАС ВС относительно права на получение единовременного денежного пособия в связи с гибелью военнослужащего.

Верховный Суд по делу №300/6309/23 исследовал вопрос возникновения права на получение единовременного денежного пособия в связи с гибелью военнослужащего.

Истица обратилась за судебной защитой в связи с гибелью мужа в результате подрыва транспортного средства на минно-взрывном устройстве. В приказе командира воинской части «О завершении расследования случая гибели военнослужащих…», в части указания причинной связи гибели военнослужащих было указано: «Не связано с защитой Родины». Указанная формулировка в приказе препятствует праву истицы на получение единовременного денежного пособия.

Верховный Суд указал, что положения Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в ВСУ, утвержденной приказом Минобороны Украины от 27 октября 2021 года №332, не распространяются на военнослужащих, погибших в результате боевых поражений или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий, поскольку такие случаи являются боевыми человеческими потерями и не подлежат учету как несчастные случаи.

В то же время случаи гибели военнослужащих, произошедшие в районе ведения боевых действий или проведения Операции Объединённых сил, но не связанные с боевыми поражениями или действиями со стороны противника, расследуются согласно требованиям данной Инструкции.

КАС ВС подчеркнул, что при апелляционном рассмотрении не были исследованы обстоятельства, с которыми связана необходимость проведения служебного расследования в соответствии с положениями Инструкции №332.

В частности, при новом рассмотрении дела необходимо определить, связана ли с боевыми поражениями или действиями со стороны противника гибель военнослужащего, произошедшая в районе ведения боевых действий, и исследовать приказ «О завершении расследования случая гибели военнослужащих…» на предмет законности в контексте наличия/отсутствия полномочий у командира воинской части определять причинную связь гибели данного военнослужащего.

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС