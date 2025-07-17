Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку сектора безопасности на 18 июля

Президент Зеленский заявил, что 18 июля состоится переформатирование сектора безопасности, а 21 июля – дипломатической службы.

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18 июля ожидается переформатирование сектора безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи. Благодарю всех парламентариев, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров.

Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии – вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения.

Также уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины», – пояснил он.

Напомним, что сектор безопасности в Украине включает в себя, помимо Министерства обороны и МВД, которые 17 июля возглавили соответственно Денис Шмыгаль и Игорь Клименко, также Вооруженные Силы, СБУ, Национальную гвардию, Национальную полицию, Государственную пограничную службу, ГСЧС и т.д.

Что касается переформатирования дипломатической службы, анонсированного на 21 июля, то 17 июля Президент уже раскрыл основную интригу – кто станет следующим послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой. Так, Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Спецуполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США. Она будет выполнять эти обязанности, пока продолжаются процедуры согласования ее кандидатуры Белым домом.

Кроме того, 17 июля Владимир Зеленский провел встречу с представителем Украины при Евросоюзе Всеволодом Ченцовым. «Пригласил его приехать в Киев именно в эти дни, во время смены правительственной конфигурации. Будем укреплять наши шаги на евроинтеграционном направлении», – отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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