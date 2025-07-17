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Верховный Суд: мораторий на штрафы НКРЭКУ не распространяется на задолженности, возникшие до военного положения

16:56, 17 июля 2025
Верховный Суд подчеркнул: положения постановления НКРЭКУ № 332 не имеют обратной силы.
Верховный Суд: мораторий на штрафы НКРЭКУ не распространяется на задолженности, возникшие до военного положения
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Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда установила, что действие моратория на начисление и взыскание штрафных санкций, установленного постановлением НКРЭКУ от 25 февраля 2022 года № 332, ограничивается только периодом действия военного положения и 30 днями после его прекращения или отмены. Норма об остановке начисления и взыскания штрафов не содержит указания на предоставление ей обратной силы, которая бы позволяла применять ее к нарушениям или просрочкам, имевшим место ранее.

Такое решение было принято в деле № 908/948/23 по иску НЭК «Укрэнерго» к публичному акционерному обществу о взыскании задолженности по урегулированию небалансов электрической энергии, пени, штрафов, 3% годовых и инфляционных потерь.

Детали дела

Спор возник из-за неисполнения ответчиком обязательств по оплате по договору урегулирования небалансов электроэнергии, к которому ПАО присоединилось. Это подтверждается выставленными счетами-фактурами, а также актами приема-передачи электроэнергии и актами корректировки, подписанными сторонами. Сумму штрафных санкций истец начислил за просрочку оплаты двух корректирующих счетов-фактур, которые должны были быть оплачены до 8 сентября 2021 года.

Перед Верховным Судом возник вопрос, применимы ли положения постановления НКРЭКУ № 332 к требованию о взыскании штрафных санкций, начисленных на обязательства, возникшие до введения военного положения.

Объединенная палата КХС ВС учла, что подпунктом 16 п. 1 постановления НКРЭКУ № 332 четко определен период действия этой нормы — время военного положения и 30 дней после его окончания. При этом в рассматриваемом деле спорные правоотношения возникли до его введения.

ОП КХС ВС подчеркнула, что норма о приостановке начисления и взыскания штрафных санкций к электроснабжающим организациям, предусмотренная постановлением НКРЭКУ № 332, не содержит прямого указания на ее ретроспективное применение.

Таким образом, учитывая направленность постановления НКРЭКУ № 332, отсутствуют основания для необоснованного расширительного толкования этого акта и распространения его действия на отношения, возникшие ранее.

В этих условиях ОП КХС ВС отошла от выводов, изложенных в прежних постановлениях Верховного Суда, где действие моратория распространялось на штрафы, начисленные до начала военного положения. Вместо этого поддержан подход, согласно которому такие санкции не подпадают под действие постановления № 332.

Постановление ОП КХС ВС от 4 июля 2025 года по делу № 908/948/23.

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Верховный Суд штраф / штрафы судебная практика электроэнергия

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