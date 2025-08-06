В Киеве разоблачили женщину, которая за $5000 обещала помочь обжаловать отказ в установлении II группы инвалидности

Подозреваемую задержали при получении денег.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 55-летней женщине по факту вымогательства и получения денег за помощь в обжаловании решения об отказе в установлении жительнице Киева II группы инвалидности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 36-летней женщине Киевская областная клиническая больница установила III группу инвалидности, тогда как она добивалась II группы.

«Чтобы в ходе обжалования этого решения женщина получила нужное ей заключение Центральной медико-социальной экспертной комиссии Министерства здравоохранения Украины, подозреваемая предложила свою помощь. Стоимость своих услуг она оценивала по-разному, в итоге сошлись на 5 тысячах долларов США», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемую задержали при получении этой суммы. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — как злоупотребление влиянием.

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