У Києві викрили жінку, яка обіцяла за $5000 допомогти оскаржити відмову у встановленні II групи інвалідності

Підозрювану затримали під час одержання грошей.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 55-річній жінці за фактом вимагання та отримання грошей за допомогу в оскарженні рішення про відмову у встановленні киянці ІІ групи інвалідності.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 36-річній жінці Київська обласна клінічна лікарня встановила III групу інвалідності, в той час, як вона хотіла ІІ групу.

«Щоб під час оскарження цього рішення жінка отримала потрібний їй висновок Центральної медико-соціальна експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України, підозрювана запропонувала свою допомогу. Свої послуги вона оцінювала у різні суми, зрештою зійшлися на 5 тис. доларів США», - заявили у відомстві.

Підозрювану затримали під час одержання цієї суми. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як зловживання впливом.

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