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Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу — що змінилося

11:10, 6 серпня 2025
Національний банк запровадив низку заходів із лібералізації валютних обмежень.
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу — що змінилося
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Національний банк України пом'якшив окремі валютні обмеження для бізнесу. Новий етап валютної лібералізації розроблено з урахуванням потреб бізнесу — щоб створити додаткові можливості без надмірного тиску на валютний ринок України, повідомили у НБУ.

Більшість змін запрацює з 6 серпня, а дозвіл на повернення помилкових переказів — з 7 серпня.

Бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік

НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, що й надалі становить 1 млн євро в еквіваленті на місяць. Отже, в бізнесу з'явиться можливість частково репатріювати дивіденди за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2023 року (а не з 1 січня 2024 року, як є нині).

Розширюються можливості для хеджування валютних ризиків

НБУ продовжує реалізацію заходів з Концептуальної записки стосовно визначення підходів, умов та строків відновлення функціонування ринку валютних похідних фінансових інструментів, підготовленої в межах програми з МВФ.

По-перше, клієнти отримають можливість здійснювати з банками операції з продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" без поставки базового активу (наразі такі операції можна робити лише з поставкою базового активу).

По-друге, у клієнтів-резидентів (юридичних осіб та ФОП) з'явиться можливість купувати в банків іноземну валюту на умовах "форвард" з поставкою базового активу для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями з імпорту товарів.

Банк зможе проводити такі операції лише в межах обсягу іноземної валюти, який він викупить на умовах "форвард" у інших клієнтів (як з поставкою базового активу, так і без поставки), тож ці зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок.

Вносяться зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон для підвищення довіри до суб'єктів з України

 НБУ дасть змогу юридичним та фізичним особам повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті, що були зараховані на рахунки клієнтів. Заявка про повернення коштів має бути подана протягом трьох робочих днів із дня надходження повідомлення про помилковий переказ коштів до банку від банку нерезидента.

Це має посприяти підвищенню довіри до України з боку нерезидентів та дотриманню вимог платіжного законодавства.

По-друге, резиденти – морські агенти матимуть можливість переказувати кошти за кордон для повернення невикористаних коштів в іноземній валюті, отриманих від судновласників-нерезидентів або інших довірителів.

Це без тиску на валютний ринок сприятиме виконанню договірних зобов’язань морськими агентами, що відіграють ключову роль у координації заходів, пов’язаних з обслуговуванням іноземних суден у портах України.

Впроваджуються кроки для підтримання вітчизняної ювелірної галузі

НБУ продовжує створювати умови для прозорої діяльності вітчизняних підприємств ювелірної галузі, ураховуючи, зокрема, збільшення попиту на продукцію цієї галузі. З цією метою НБУ дасть змогу юридичними особами та ФОП, що здійснюють господарську діяльність у сфері продажу ювелірних виробів, купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання низки умов.

Зокрема, передбачено, що:

  • обсяг купівлі банківських металів у гривневому еквіваленті за один календарний місяць не має перевищувати 1/12 сукупного річного обсягу реалізованих ювелірних виробів підприємством у роздрібній торгівлі за 2021 рік;
  • підставою для купівлі банківських металів є наявність договору про передавання їх виробнику ювелірних виробів, а також документи, що підтверджують факт передавання куплених банківських металів у попередні періоди.

Уніфікуються підходи до регулювання зовнішніх позик

Зміни стосуються кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів, до якого входить міжнародна фінансова організація (МФО). Підприємства отримають можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A".

Крім того, передбачено надання дозволу на переказ коштів з України для задоволення регресних вимог іноземних гарантів, поручителів і страховиків, які вже сплатили зобов’язання резидента-позичальника за такими позиками.

Подібні підходи вже застосовуються до кредитів, отриманих за участю іноземних експортно-кредитних агентств. Поширення їх на позики, що надаються за участю МФО, спросить пошук партнерів та структурування таких позик.

НБУ продовжує впровадження стимулюючої валютної лібералізації

По-перше, розширюється перелік операцій, які резиденти можуть здійснювати понад інвестиційний ліміт, – до нього додається репатріація дивідендів.

По-друге, бізнес, що підтримує ЗСУ, отримує право на додаткові транскордонні перекази у межах сум, перерахованих на спецрахунок НБУ.

Такі перекази можна використовувати для:

  • оплати старих імпортних контрактів;
  •  повернення передоплат нерезидентам;
  •  погашення кредитів, отриманих до червня 2023 року; 
  • фінансування закордонних підрозділів;
  •  репатріації дивідендів.

По-третє, створюються умови для конверсії зовнішнього боргу резидента у внесок нерезидента до статутного капіталу української компанії.

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Нацбанк

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