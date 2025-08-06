Мінфін США продовжить запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків РФ — Скотт Бессент

Мінфін США вже запровадив санкції проти понад 115 пов’язаних з Іраном осіб, організацій і суден, деякі з яких залучені до перевезення російської нафти.

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Міністерство фінансів США продовжуватиме запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків Росії. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Міністерство фінансів продовжуватиме запроваджувати та повністю виконувати наші санкції, щоб обмежити незаконні прибутки Росії», - заявив він.

За даними агентства Reuters, Мінфін США вже запровадив санкції проти понад 115 пов’язаних з Іраном осіб, організацій і суден, деякі з яких залучені до перевезення російської нафти.

Щонайменше два судна, навантажені російською нафтою, що прямували на нафтопереробні заводи в Індії, змінили курс на інші пункти призначення у зв’язку із запровадженням нових санкцій США, повідомили джерела видання в торгових колах.

Крім того, як повідомляють джерела, три судна — Aframaxes Tagor і Guanyin, а також Suezmax Tassos — мали доставити російську нафту в індійські порти в серпні. При цьому всі три судна перебувають під санкціями США, пише Reuters.

«Жорсткість західних санкцій, спрямованих на скорочення доходів Росії від продажу нафти, які, як вважають, ідуть на фінансування війни проти України, дедалі більше позначається на постачанні російської нафти в Індію, яка закуповує понад третину необхідної їй нафти в Росії», — підсумувало агентство.

Раніше Сенат США відклав голосування за санкції проти Росії.

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