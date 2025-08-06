Верховний Суд оприлюднив огляд практики Суду справедливості ЄС за квітень-травень

Суд справедливості ЄС прийняв низку важливих рішень у квітні-травні.

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Верховний Суд оприлюднив огляд практики Суду справедливості ЄС (рішення за квітень – травень 2025 року) із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

8 квітня 2025 року Велика Палата Суду справедливості ЄС у справі European Public Prosecutor's Office (Судовий контроль над процесуальними діями),

C-292/23 роз’яснила умови судового перегляду національними судами процесуальних дій Європейської прокуратури, що мають юридичні наслідки для третіх осіб, зокрема виклику свідків.

Справу було порушено на запит іспанського суду у зв’язку з розслідуванням підозри у шахрайстві щодо осіб, які керували компанією, що отримала фінансування з фондів ЄС. Європейська прокуратура викликала свідків, однак чинне національне законодавство не передбачало можливості оскарження рішення цього органу.

Суд справедливості ЄС наголосив, що саме компетентні національні суди повинні оцінити, чи рішення делегованого європейського прокурора про виклик свідка має на меті створення обов’язкових юридичних наслідків, здатних вплинути на інтереси осіб, які оскаржують це рішення, таких як особи, стосовно яких ведеться розслідування, шляхом істотної зміни їхнього правового становища, зокрема впливу на їхні процесуальні права. Якщо це так, це рішення підлягає судовому контролю з боку відповідного національного суду відповідно до ст. 42(1) Регламенту 2017/1939.

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