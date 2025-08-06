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Верховный Суд обнародовал обзор практики Суда справедливости ЕС за апрель-май

10:48, 6 августа 2025
Суд справедливости ЕС принял ряд важных решений в апреле-мае.
Верховный Суд обнародовал обзор практики Суда справедливости ЕС за апрель-май
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Верховный Суд обнародовал обзор практики Суда справедливости ЕС (решения за апрель – май 2025 года) с указанием описания ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

8 апреля 2025 года Большая палата Суда справедливости ЕС по делу European Public Prosecutor's Office (Судебный контроль над процессуальными действиями),

C-292/23 разъяснила условия судебного пересмотра национальными судами процессуальных действий Европейской прокуратуры, которые имеют юридические последствия для третьих лиц, в частности вызова свидетелей.

Дело было инициировано по запросу испанского суда в связи с расследованием подозрения в мошенничестве в отношении лиц, управлявших компанией, получившей финансирование из фондов ЕС. Европейская прокуратура вызвала свидетелей, однако действующее национальное законодательство не предусматривало возможности обжалования решения этого органа.

Суд справедливости ЕС подчеркнул, что именно компетентные национальные суды должны оценить, направлено ли решение делегированного европейского прокурора о вызове свидетеля на создание обязательных юридических последствий, способных повлиять на интересы лиц, обжалующих это решение, таких как подозреваемые, путем существенного изменения их правового положения, в том числе влияния на их процессуальные права.

Если это так — такое решение подлежит судебному контролю со стороны соответствующего национального суда в соответствии со ст. 42(1) Регламента 2017/1939.

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