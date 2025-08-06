У НАДС оприлюднили словник термінів реформи оплати праці держслужбовців

У словнику можна знайти: як формується класифікаційний код, які критерії класифікації посад застосовуються та як забезпечити справедливість і прозорість системи.

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Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило словник термінів реформи оплати праці державних службовців.

«Щоб не блукати в лабіринті нових термінів реформи - ми створили Словник, який все пояснює простою мовою - без перевантаження, але по суті.

Це компактне, але вичерпне видання з узгодженою термінологією, що стане спільною мовою для всіх, хто впроваджує, досліджує чи спостерігає за реформою оплати праці держслужбовців», - заявили у НАДС.

У глосарії можна знайти:

▪️ що таке класифікація посад і грейд;

▪️ як формується класифікаційний код;

▪️ які критерії класифікації посад застосовуються;

▪️ як забезпечити справедливість і прозорість системи.

«Глосарій стане вашим GPS у реформі. І хоч там не має ілюстрацій і мемів, він потрібен, як кавa зранку - особливо тим, хто працює в держорганах або цікавиться, як змінюється державна служба в Україні», - додали у НАДС.

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