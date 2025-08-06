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Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

10:55, 6 серпня 2025
Уряд врешті призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.
Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки
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Кабмін 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки (БЕБ). Перед цим, 5 серпня, він пройшов анонсований прем'єр-міністром Юлією Свириденко поліграф.

Призначення відбулося не відразу.

Олександра Цивінського відібрала конкурсна комісія за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Після того, як комісія подала до уряду його кандидатуру як переможця конкурсу, уряд вирішив повернути їй матеріали, посилаючись на питання нацбезпеки. Однак комісія знов направила матеріали, вказавши, що законом не передбачено відмови уряду призначити переможця, який вже пройшов всі необхідні процедури.

Врешті Юлія Свириденко заявила, що домовилась з Цивінським про проходження ним поліграфу.

Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала для призначення Олександра Цивінського. Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, до цього брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України бюро економічної безпеки

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