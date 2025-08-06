Пожежу бачили у Румунії — РФ вдарила по газовому об’єкту на Одещині

Тимчасово відключені від газу 2,5 тисячі абонентів.

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У ніч на 6 серпня російські окупанти завдали удару шахедами по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти газової інфраструктури, спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними румунських медіа, на номер 112 надійшло 19 дзвінків про пожежу, яка спалахнула внаслідок удару на українській території. Повітряна тривога в Румунії тривала близько 90 хвилин.

Кіпер у свою чергу зазначив, що є пошкодження газової інфраструктури на Одещині.Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання.

"Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення", - додав Олег Кіпер.

Відео пожежі з Телеграм-каналів

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