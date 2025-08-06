ВАКС засудив колишнього голову ДСА до трьох років позбавлення волі

Колишньому голові ДСА Олексію Сальнікову призначили три роки позбавлення волі.

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Вищий антикорупційний суд 6 серпня визнав винним колишнього голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова у зловживанні впливом, але виправдав за шахрайство.

Олексію Сальнікову призначили 3 роки позбавлення волі та на 3 роки позбавили права обіймати посади в держорганах.

Запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 575 320 грн суд не змінив, але поклали додаткові обов’язки – здати паспорт для виїзду за кордон, а також не виїжджати за межі Київської області.

Прокурор просив призначити колишньому голові ДСА 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавити рангу державного службовця за підбурювання до надання хабаря та шахрайство. У свою чергу сторона захисту просила виправдати Сальнікова.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

7 грудня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади.

Також «Судово-юридична газета» детально розповідала, як відбувся розгляд дисциплінарної справи колишнього голови ДСА.

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