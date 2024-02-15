Справу стосовно колишнього голови ДСА Олексія Сальнікова скеровано у ВАКС

Олексій Сальніков обвинувачується у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

У четвер, 14 лютого, НАБУ і САП скерували до суду кримінальне провадження стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого обвинувачують у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у шахрайстві. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

«За даними слідства, у березні минулого року обвинувачений отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги», - сказано у повідомленні.

У Бюро зазначають, що надалі посадовець обіцяв «посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього голови ВС. Втім, після викриття голови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася».

«Він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду», - додає НАБУ.

Наприкінці липня 2023 року посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, що 7 грудня Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади.

Також «Судово-юридична газета» детально розповідала, як відбувся розгляд дисциплінарної справи колишнього голови ДСА.

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