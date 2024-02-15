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Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ

В ефірі програми Адвокат на Право ТВ обговорять питання обшуків у бізнесу із порушенням закону - початок ефіру о 13-00.

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Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ

11:31, 15 лютого 2024
В ефірі програми Адвокат на Право ТВ обговорять питання обшуків у бізнесу із порушенням закону - початок ефіру о 13-00.
Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
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За час війни обшуків без ухвал слідчих суддів зазнало чимало підприємств різних секторів економіки, які інвестують в Україні, залучають кошти в державу, платять немалі суми податків. Вже навіть так повелося: успішний, тому готуйся до обшуків. Чим спричинена така кількість обшуків у бізнесу, зокрема у військовий час?

Яка дієвість навал на підприємства правоохоронців різних відомств, від СБУ до БЕБ: бізнес платитиме більше податків чи навпаки це тільки пригнічує стан речей? Чи є право у силовиків, використовуючи елемент неочікуваності, вриватися зі зброєю на підприємства, вилучати документи, майно, гроші, які пов’язані та не пов’язані зі справою без ухвали слідчого судді? Які наслідки після таких маски-шоу для діяльності підприємства? Чи можна довести незаконність дій силових відомств та протидіяти їм?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації.

Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

15 лютого о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Обшуки у бізнесу з порушеннями Закону: як протидіяти свавіллю правоохоронців? Чи можливі обшукові дії без ухвали суду? Чому часто обшуки силовиків виявляються безпідставними? Яка роль того факту, що в Україні 5 правоохоронних відомств мають повноваження проводити обшуки?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом, який спеціалізується на обшукових діях Олегом Юрченком такі тематики:

1. Правові підстави обшуку. Що слід знати кожному бізнесу?

2. В яких кримінальних справах зазвичай правоохоронці знаходять порушення Закону в діяльності бізнесу, чи симулюють це порушення?

3. Найчастіші порушення силовиків під час обшуків. Вилучення майна, коштів, документів без ухвали суду. Узаконення таких обшукових дій суддею постфактум, після проведення обшуку. Це нормальна правова практика чи все ж таки відхилення від Закону?

4. Правоохоронці часто під час обшуку вилучають і ті речові докази, які не пов’язані зі справою. Приміром, особисті речі працівників. Чи можна цьому зашкодити? Яка роль адвоката в таких діях?

5. Зниження судового контролю у військовий час. Як це впливає на діяльність правоохоронців?

6. Наслідки обшуків для бізнес-діяльності. Чи можна попередити зупинку підприємства та інші обставини, які шкодять бізнес-процесам?

7. Наскільки впливає на проведення обшуку, хто саме з правоохоронних відомств його здійснює: НАБУ, БЕБ, СБУ, ДБР чи Нацполіція? Чи відрізняються їх підходи?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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