рф готує умови для гібридної операції в Молдові найближчим часом — Інститут вивчення війни

Наразі терміни можливої гібридної операції рф в Молдові не визначені.

Інститут вивчення війни вважає, що влада рф створює інформаційні умови для російської гібридної операції в Молдові, щоб вона стала можливою найближчим часом. Про це йдеться на офіційному сайті ISW.

Проте аналітики інституту зазначають, що терміни можливої гібридної операції рф в Молдові ще не визначені.

ISW продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори намагаються створити інформаційні умови для виправдання можливих зусиль росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції в Захід, і той факт, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров продовжив ці наративи і додав додаткові звинувачення - свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.

Інші офіційні особи Міністерства закордонних справ росії, в тому числі речниця МЗС Марія Захарова, раніше заявляли, що молдовська влада намагається економічно «задушити» Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

Нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.

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